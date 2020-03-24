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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Вирус среди нас. Премьер-министр обратился к кыргызстанцам

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выступил с заявлением в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Кыргызстана.

В своем заявлении он отметил, что для борьбы с коронавирусом в стране с 22 марта введен режим чрезвычайной ситуации. Режим действует второй день. Но, к сожалению, многие до сих пор не осознали опасность эпидемии и ведут себя как ни в чем не бывало — беспечно и безответственно. Этим они подвергают жизнь окружающих опасности.

«Медики говорят, что любой человек может оказаться зараженным. У одного крепкое здоровье, у другого — нет, а до появления первых симптомов охватившего почти весь мир заболевания проходит до 14 дней. До этого срока нельзя узнать, кто вас заразил и кого, возможно, заразили вы. Вирус не где-то далеко — он среди нас. Поэтому всем нам надо быть предельно внимательными и ответственными перед собой. Без острой необходимости оставайтесь дома! Это главное требование режима чрезвычайной ситуации!» — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он напомнил, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации было сложным. Но власти сознательно пошли на это, отлично понимая, что вводимые ограничения создают большие проблемы для экономики и повседневного образа жизни сотен тысяч людей. Но другого решения быть не могло, потому что нет ничего важнее здоровья и безопасности граждан.

«Мы вынуждены принимать жесткие, очень жесткие меры по защите здоровья наших граждан! Отныне органы внутренних дел, патрульная милиция и местные власти будут применять всю полноту власти по отношению к тем, кто своей беспечностью ставит под угрозу здоровье других людей! Легкомыслие далее нетерпимо! Я очень надеюсь, что все вы с пониманием отнесетесь к законным требованиям представителей власти и окажете им всемерное содействие!» — заключил премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147729/
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