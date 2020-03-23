Проблем с поставкой пшеницы из Казахстана в Кыргызстан нет. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, Казахстан запретил экспорт ряда продуктов, но он не касается стран ЕАЭС.

«Ежедневно поступают необходимые продукты питания. Ограничений в грузоперевозках через границу нет», — сказал Эркин Асрандиев.

Он добавил, что на закуп продовольственной пшеницы из Фонда госматрезервов выделен 631 миллион сомов. Кроме того, выделено 800 миллионов для льготного кредитования мукомольных предприятий.