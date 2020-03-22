Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудили борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев провел телефонный разговор с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина КР.

Обсуждены текущие вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в республиках по коронавирусу и принимаемые меры по недопущению его распространения, вопросы, связанные c кыргызско-узбекской государственной границей.

«Стороны договорились оперативно обмениваться данными по актуальным вопросам. Поставки продуктов питания и других товаров, импортируемых из соседней страны, будут осуществляться беспрепятственно в обычном режиме», — говорится в сообщении.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.