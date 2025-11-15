Президенты Узбекистана и Кыргызстана встретились в Ташкенте

Фото пресс-службы президента Узбекистана. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, Ташкент, 15 ноября 2025 года

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, прибывшим в Ташкент для участия в седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщил сайт узбекского главы государства.

Как отмечается, рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего меры по наращиванию товарооборота, ускорению реализации важных проектов кооперации в сфере промышленности, транспорта, энергетики и инфраструктуры.

Подчеркнута важность продолжения активных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.

Фото пресс-службы президента Узбекистана. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев, Ташкент, 15 ноября 2025 года сообщал ранее заведующий отделом внешней политики администрации главы президента Кыргызской Республики Сагынбек Абдумуталип.

VI консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Астане. В этом году в мероприятии примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.