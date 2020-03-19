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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Глава Минздрава рассказал, как лечат от коронавируса в Кыргызстане

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты заслушивают информацию правительства о ситуации с коронавирусом в стране.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев вновь призвал парламентариев не паниковать и рассказал, как наши врачи лечат от нового коронавируса.

«Инкубационный период длится 14 дней. Симптомы проявляются на второй, четвертый-пятый день. Мы получаем анализы у людей, вначале приехавших из стран с коронавирусом, затем за несколько дней до выписки — на 12-13-й день карантина. Людей выписывают только при получении отрицательных результатов анализа. Эксперты ВОЗ дали заключение, что если человек вступал в прямой контакт с инфицированным, вероятность его заражения составляет от одного до пяти процентов. Да, новый вирус еще не изучен, но вакцину разработали. Однако сразу ее на людях не применяют. На то, чтобы доказать ее эффективность и безопасность, уйдут годы. У нас есть инструмент ранних выявлений — тест-системы. Лечение идет обычное соматическое, антибактериальное, комбинационное. Применяются иммуномодуляторы. Весь мир на этих условиях работает», — сказал Космосбек Чолпонбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147100/
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