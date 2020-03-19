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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Глава Минздрава рассказал об условиях в обсервации

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты заслушивают информацию правительства о ситуации с коронавирусом в стране.

Нардеп Аида Исмаилова рассказала, что к ней обратилась гражданка России Юлия Костенко. Последняя в соцсетях написала, что ее никто не проверял по приезде в Индию. Девушку положили в обсерватор только на следующий день.

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Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев пояснил, что девушка прилетела из Индии, а эта страна относится к государствам третьей категории. Информация Юлии Костенко, по данным главы ведомства, не соответствует действительности.

«В обсерваторе, раположенном на территории бывшей авиабазы «Ганси», сейчас находится больше 170 человек. Все они кыргызстанцы. Ни одного гражданина КНР там нет. Санитарки убирают все как полагается, доктора работают. На территории бывшей авиабазы есть все условия для проживания и питания. Это бывшая казарма, МЧС создало там максимальные условия по нашей просьбе. Там есть туалет, вода. Да, в обсерваторе не домашние условия, это не гостиница. Все они это понимают», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147097/
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