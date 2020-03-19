Президенты Кыргызстана и Казахстана обсудили меры борьбы с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Лидеры стран обсудили совместные меры по предотвращению и нераспространению коронавируса. Они уделили особое внимание прилагаемым усилиям по преодолению негативных последствий, вызванных коронавирусом, на торгово-экономическую, социальную, финансовую и транспортную сферы двух государств.

«Обсуждены вопросы пребывания и транзитного перемещения по территории Казахстана граждан Кыргызстана, возвращающихся из третьих стран. Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев едины во мнении о необходимости продолжения совместных и координированных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями», — говорится в сообщении.