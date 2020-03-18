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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Депутат предлагает перенести не только местные, но и парламентские выборы

Депутат от парламентской фракции «Ата Мекен» Наталья Никитенко объяснила 24.kg, почему из-за пандемии коронавируса следует перенести не только местные выборы, назначенные на 12 апреля, но и выборы в Жогорку Кенеш, которые должны пройти 4 октября.

По словам Натальи Никитенко, не должно быть двойных стандартов: так как принято решение о запрете массовых мероприятий, вводятся все более серьезные меры и угроза эпидемии очень велика.

«Я считаю, что необходимо переносить выборы в местные кенеши, назначенные на 12 апреля.
Вопрос о выборах в Жогорку Кенеш тоже нужно рассмотреть в ближайшее время исходя из ситуации. Если к лету ситуация не улучшится, то вполне возможен перенос и этих выборов», — сказала Наталья Никитенко.

Депутат отметила, что нельзя нарушать конституционное право граждан — ознакомиться с программами и кандидатами, выдвинутыми партиями. Нардеп указала, что такое возможно, прежде всего, на встречах, а при запрете на многолюдные мероприятия полноценная агитационная кампания невозможна.

«Особенно это важно для оппозиционных партий. Не имея человеческого, личностного контакта с агитаторами, избирателями, не имея больших финансовых ресурсов они не смогут на равных вести борьбу с провластными партиями и партиями олигархов. Ведь в случае карантина по коронавирусу основной упор ляжет на кампанию в СМИ, то есть тот, кто больше заплатит за качественную медиарекламу и просто купит больше времени в эфире, тот и будет лучше выглядеть. То есть, вместо борьбы идей, кандидатов и программ будет чистой воды борьба финансовых ресурсов», — добавила Наталья Никитенко.

Она подчеркнула, что в этих условиях резко возрастает риск подкупа избирателей.

«Мы видим, что в городах уже прописываются абсолютно «левые» избиратели, наблюдаем риск административного ресурса, роль местных администраций, ОПГ и других групп. В этих условиях разве мы можем сказать о доверии к таким выборам? И без того низкий уровень доверия к власти совсем обрушится», — предостерегла Наталья Никитенко.

Она сказала, что это непростое для партий решение о переносе выборов, но политики должны действовать в интересах кыргызстанцев и государства.

«Если карантин, то полный, без исключений, и для всех», — резюмировала Наталья Никитенко.

Для участия в выборах депутатов городских кенешей подали заявки 22 политические партии.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ссылка: https://24.kg/vlast/146826/
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