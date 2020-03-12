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Власть

Депутаты парламента предлагают объявить амнистию в честь 75-летия Победы

Депутаты парламента Наталья Никитенко и Исхак Масалиев предлагают объявить амнистию для заключенных в честь 75-летия Победы. Наталья Никитенко рассказала 24.kg, какая категория заключенных попадет под нее.

По ее словам, амнистия всегда объявляется в честь каких-либо значимых дат или событий. «Срок нашего созыва заканчивается, амнистия — это акт, который принимается периодически и давно не принимался, поэтому мы и предлагаем. Сразу оговорюсь, что осужденные по тяжким и особо тяжким статьям под нее не попадают», — отметила нардеп.

Наталья Никитенко пояснила, что амнистия затронет женщин и несовершеннолетних, впервые осужденных на срок до пяти лет, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, инвалидов I и II групп.

Амнистия коснется единственных кормильцев, у кого не менее двух несовершеннолетних детей или дети с инвалидностью, впервые осужденных по не тяжкой статье, беременных, многодетных матерей и женщин и несовершеннолетних, неотбытая часть наказания которых на день вступления настоящего закона в силу составляет менее одного года.

В свою очередь другой автор законопроекта Исхак Масалиев подчеркнул, что амнистия может быть применена к тем, кто получил сроки по политическим статьям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146299/
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