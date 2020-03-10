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Власть
Сюжет: Насилие над детьми

Жестокое убийство в Бишкеке. Раненого мальчика навестила вице-премьер-министр

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова навестила в больнице ребенка, пострадавшего от домашнего насилия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По информации врачей, состояние мальчика стабильно тяжелое, без ухудшений. Он находится в сознании.

Алтынай Омурбекова пожелала пострадавшему скорейшего выздоровления, поблагодарила медиков за принятие оперативных мер.

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«Она поручила оказать пострадавшему ребенку квалифицированную медицинскую помощь, обеспечить необходимыми медикаментами, оказать психологическую помощь», — отметили в правительстве.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что госорганы будут оказывать все необходимое содействие.

«Медработники поблагодарили неравнодушных граждан за поддержку, инициаторов сбора финансовых средств в поддержку пострадавшего ребенка. По информации врачей, необходимости в сборе финансовых средств нет. Мальчику медицинская помощь оказывается в полном объеме, он обеспечен всеми необходимыми лекарственными и другими средствами», — отметили в правительстве.

Напомним, что 6 марта в 5-м микрорайоне мужчина зарезал жену и напал на ребенка. Тело самого мужчины было найдено в ванной. По предварительной версии, он повесился. Позже выяснилось, что напавший ранее работал в Октябрьском районном суде Бишкека.

В состоянии мальчика отмечается положительная динамика, но он остается в реанимации. Ранее его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Мальчик пришел в сознание и начал говорить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146049/
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