Премьер поручил доработать план антикризисных мер из-за коронавируса

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил доработать план антикризисных мер из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что глава правительства особо подчеркнул, что План должен включать в себя перечень конкретных краткосрочных и долгосрочных мероприятий. Первоочередные задачи, которые стоят перед правительством, понятны. Оно должно мобилизовать все усилия для того, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости и неоправданного роста цен на них. Второй блок — это защита бюджета.

«Необходимо предусмотреть весь алгоритм действий для покрытия возможных выпадений доходов в связи с вынужденными мерами, вызванными вспышкой коронавируса. Несмотря на возникшие трудности, государство должно выполнить все социальные и другие обязательства перед гражданами в полном объеме и по всем направлениям. Для этого должны быть предусмотрены и меры по оптимизации расходов», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

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При этом он отметил, что в антикризисном плане должна отражаться реальная картина рынка, в том числе с учетом возможностей отечественного бизнеса. Поэтому госорганы должны более активно подключать предпринимателей к совместному поиску эффективных путей решения возникающих проблем. Крое того, надо обеспечить тесную и скоординированную работу с международными партнерами для принятия эффективных антикризисных мер и рационального использования имеющихся ресурсов.

«Поручаю в оперативном порядке доработать План антикризисных мер с учетом высказанных замечаний и предложений, а также усилить мониторинг цен на продуктовых рынках и в розничной сети», — заключил премьер.

Напомним, что на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков рекомендовал правительству тщательно анализировать ситуацию и реализовать комплекс мер поддержки бизнеса, а также наряду с возникшими рисками и проблемами рассмотреть и открывающиеся возможности для отечественных предпринимателей.