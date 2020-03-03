Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в поддержку Садыра Жапарова

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня провел заседание Совета безопасности в узком составе по вопросу экономической безопасности страны с участием руководителей ряда государственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Президент подчеркнул, что власть обязана укреплять экономическую безопасность и обеспечивать мирную жизнь граждан.

«Вчера сотрудники милиции в полной мере выполнили свою задачу. Они защитили право граждан на мирную жизнь и обеспечили порядок в городе. Как глава государства еще раз повторяю — спокойствие в обществе стоит превыше всего. Все вопросы будут решены в правовом поле, язык ультиматумов не будет приниматься. В стране должен соблюдаться закон», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Руководители госорганов представили информацию о проводимой работе по предотвращению негативных последствий для экономики страны, рассказали об антикризисных мерах, принимаемых в данном направлении. Президент порекомендовал правительству рассматривать не только риски и проблемы, но также и возможности, оперативно анализировать ситуацию и помогать предпринимателям.