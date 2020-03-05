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Власть

К безупречному соблюдению прав граждан призвал судейский корпус президент

Представители судебной системы Кыргызстана сегодня отмечают профессиональный праздник. По этому случаю президент страны направил судьям поздравление.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника судебной системы Кыргызской Республики! Проводимая в республике судебно-правовая реформа направлена на создание справедливого, независимого судебного корпуса, способного эффективно защищать права граждан и обеспечить верховенство закона. Успех данной реформы зависит от установления судебной системы, которой будут доверять кыргызстанцы, формирования ее как последней инстанции, обеспечивающей безупречное соблюдение прав граждан, отвечающей требованиям общества, а также способной стоять на страже национальных интересов», — говорится в тексте.

Сооронбай Жээнбеков уверен, что своим ответственным отношением к возложенным высоким и почетным судейским обязанностям судейский корпус оправдает надежды народа на справедливость и соблюдение законов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145565/
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