Местные выборы. Ноу-хау от ЦИК для избирателей и кандидатов

12 апреля пройдут выборы депутатов в пяти городах — Оше, Караколе, Балыкчи, Токмаке и Майлуу-Суу и 25 айыльных кенешах.

ЦИК утвердила схемы избирательных округов на местах и приступила к изучению списков избирателей. Как сообщил Центризбирком, из-за скандала с массовой пропиской приезжих из сел в городах, где намечено голосование, пришлось вводить новые правила.

Какие еще новшества ожидают участников выборов и электорат, рассказала 24.kg член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Гульнара Джурабаева.

— Есть ли какие-то принципиальные отличия этих местных выборов от кампании 2016 года?

— Каких-либо значимых расхождений нет. Та же пропорциональная избирательная система, списки кандидатов формируют партии. Это по городам.

По айыльным кенешам очень большой прорыв. Согласно поправкам в избирательное законодательство, принятым в 2019-м Жогорку Кенешем и подписанным президентом, установлена 30-процентная гендерная квота. Таким образом, определенное количество мандатов автоматически резервируют за женщинами.

Эту систему обкатали на местных выборах в Саруу. Мы получили очень хорошие результаты — девять женщин стали депутатами. Пока от мандатов никто не отказался.

— На парламентских выборах 2020 года ждать сюрпризов? От ЦИК имеется в виду...

— Что касается различий между избирательной кампанией 2015-го и той, которая пройдет осенью, здесь все упирается в порог. Будет ли он снижен в итоге. Барьер в 9 процентов партиям, конечно, тяжело преодолеть. Сейчас рассматривают предложения по 7 и 5 процентам. Звучат требования гражданских активистов и отдельных политиков сделать порог 3-процентным.

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В этом есть логика: когда в стране разнообразие политических сил, причем диаметрально противоположной направленности, лучше обеспечить их приверженцам максимальное представительство в Жогорку Кенеше, чем оставлять на улице. Но мы ушли в сторону.

Если говорить о нововведениях, то могу отметить еще одно, революционное, на мой взгляд, изменение. Разработано положение, когда споры рассматривают сами участковые избирательные комиссии. То есть с протестами несогласные могут обратиться в УИК, а не в суд. Предусмотрены также меры воздействия. Они прописаны в Кодексе о проступках и Уголовном.

— Как будут рассматриваться жалобы? Избирательная комиссия — не судебная инстанция...

— Члены комиссий наделены полномочиями на месте разбирать факты нарушений и выписывать штрафы. Это касается только избирательных споров.

Жаль, что в Уголовный кодекс не вошла норма об ответственности за подкуп избирателя. Под статью попадают только родственники кандидата и он сам, а вот работники штаба, например, уже нет. Гульнара Джурабаева

Это, на мой взгляд, неправильно.

— А если кандидат предоставил о себе заведомо ложную информацию, его могут осудить?

— Участники местных и республиканских выборов подают в территориальные избирательные комиссии полный пакет сведений о себе, включая и указание гражданства.

Если претендент на мандат скрыл, что у него паспорт другого государства, он заплатит штраф. Его депутатские полномочия прекратят досрочно. Гульнара Джурабаева

— В преддверии выборов 12 апреля в Оше, Караколе и Токмаке массово стали прописываться «гости». Не кажется ли вам, что «великое переселение» подрывает доверие к голосованию?

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— Если бы эти граждане вошли в список избирателей, был бы скандал. Однако в соответствии с поправками в законодательство после объявления выборов списки избирателей переходят ЦИК.

Мы не будем включать подозрительных жителей «резиновых квартир». Сначала выясним, сколько проживает людей на одном квадратном метре жилплощади, есть ли согласие собственника апартаментов на прописку многочисленных «друзей» и «знакомых» с периферии.

— Избиратель, получивший прописку, сможет голосовать?

— Чтобы попасть в список избирателей, он должен не просто прописаться, а паспорт поменять. Так что те, кто задумал эту аферу с пропиской перед выборами и сразу после дня голосования с молниеносной выпиской, сильно прогадали. ЦИК будет проверять списки вручную.

На мой взгляд, требуется ввести некий ценз проживания. Только тогда люди будут уверены в том, что самостоятельно выбирают местную власть. Гульнара Джурабаева

Искажение волеизъявления может поднять волну народного возмущения. Мы постараемся исключить подобное на местном уровне.