17:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Новый вирус в Китае

А вдруг они заражены? Депутат просит запретить въезд китайцам в Кыргызстан

В Жогорку Кенеше сегодня заслушивают информацию правительства о том, что предпринимается для профилактики и борьбы с коронавирусом. Депутат Камчыбек Жолдошбаев предлагает запретить китайцам въезжать в Кыргызстан.

Он посетовал, что на базарах очень много китайцев.

«Кто их проверяет? А вдруг они заражены? Вы не думали, что нам следует запретить китайцам приезжать в Кыргызстан? Это действенная мера. Одной закрытой границы недостаточно», — отметил Камчыбек Жолдошбаев и добавил, что никто не может дать точные данные, сколько в Кыргызстане граждан КНР. Сколько из них с момента вспышки съездили на родину и вернулись. 

Ранее, напомним, сообщалось, что из Китая в Кыргызстан через третьи страны с 28 января по 21 февраля прибыли 1 тысяча 356 человек. Камчыбек Жолдошбаев усомнился в достоверности этих данных. 

Представители кабмина заверили депутатов, что все приезжающие из Китая, вне зависимости от гражданства, проверяются и проходят карантин. Случаев коронавируса в Кыргызстане нет.

По предварительной информации, 271 гражданин Кыргызстана находится до сих пор в Китае. 

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144819/
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
Не лезьте целоваться. Эмильбек Каптагаев знает, как не заразиться коронавирусом
Депутаты озабочены коронавирусом и требуют информации от правительства
Олимпиаду-2020 из-за коронавируса могут отменить
Число умерших от нового коронавируса превысило 2,7 тысячи человек
Дальнобойщики, оказавшиеся в изоляции в КНР, вернулись домой. Коронавируса нет
Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли $139 миллиардов за один день
Особая лаборатория. Как в Кыргызстане проверяют на коронавирус
Кыргызстан ввел карантин для прибывающих из Ирана, Южной Кореи, Италии и Японии
ВОЗ заявила о возможной пандемии коронавируса
Число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек
Популярные новости
День сурка премьер-министра Абылгазиева День сурка премьер-министра Абылгазиева
Директором государственного учреждения &laquo;Унаа&raquo; стал экс-глава Госфиннадзора Директором государственного учреждения «Унаа» стал экс-глава Госфиннадзора
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 февраля
Мы&nbsp;партию создавали в&nbsp;спешке. Лидер фракции &laquo;Кыргызстан&raquo; о&nbsp;розданных обещаниях Мы партию создавали в спешке. Лидер фракции «Кыргызстан» о розданных обещаниях
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
Мобильный оператор&nbsp;О! укрепляет лидерство по&nbsp;темпу развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! укрепляет лидерство по темпу развития сети 4G LTE
Прошло размещение акций 22-й эмиссии &laquo;Бакай Банка&raquo; Прошло размещение акций 22-й эмиссии «Бакай Банка»
26 февраля, среда
17:14
Не лезьте целоваться. Эмильбек Каптагаев знает, как не заразиться коронавирусом Не лезьте целоваться. Эмильбек Каптагаев знает, как не ...
17:07
Возле цирка строят торговый центр. Жители Бишкека недовольны
17:02
Кто получил выговоры после информации о сироте, которого заставляли пасти скот
16:53
Дело Зилалиева. Брат обвиняемого опроверг доводы следствия
16:45
А вдруг они заражены? Депутат просит запретить въезд китайцам в Кыргызстан