А вдруг они заражены? Депутат просит запретить въезд китайцам в Кыргызстан

В Жогорку Кенеше сегодня заслушивают информацию правительства о том, что предпринимается для профилактики и борьбы с коронавирусом. Депутат Камчыбек Жолдошбаев предлагает запретить китайцам въезжать в Кыргызстан.

Он посетовал, что на базарах очень много китайцев.

«Кто их проверяет? А вдруг они заражены? Вы не думали, что нам следует запретить китайцам приезжать в Кыргызстан? Это действенная мера. Одной закрытой границы недостаточно», — отметил Камчыбек Жолдошбаев и добавил, что никто не может дать точные данные, сколько в Кыргызстане граждан КНР. Сколько из них с момента вспышки съездили на родину и вернулись.

Ранее, напомним, сообщалось, что из Китая в Кыргызстан через третьи страны с 28 января по 21 февраля прибыли 1 тысяча 356 человек. Камчыбек Жолдошбаев усомнился в достоверности этих данных.

Представители кабмина заверили депутатов, что все приезжающие из Китая, вне зависимости от гражданства, проверяются и проходят карантин. Случаев коронавируса в Кыргызстане нет.

По предварительной информации, 271 гражданин Кыргызстана находится до сих пор в Китае.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.