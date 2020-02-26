Депутаты озабочены коронавирусом и требуют информации от правительства

Депутаты сегодня подняли тему коронавируса и потребовали информации от правительства.

По словам нардепа Эмиля Токтошева, в страну возвращаются граждане Китая, которые уезжали домой на праздники, и где гарантия, что они неинфицированы. Он поинтересовался, проходят ли китайцы карантин, есть ли сведения, сколько точно их вернулось в КР. Ранее, напомним, сообщалось, что из Китая в Кыргызстан через третьи страны с 28 января по 21 февраля прибыли 1 тысяча 356 человек.

Его поддержал коллега Таабылды Тиллаев. Он отметил, что кабмин должен также отчитаться и по последствиям для экономики из-за закрытой границы с КНР.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.