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Власть
Сюжет: Новый вирус в Китае

Депутаты озабочены коронавирусом и требуют информации от правительства

Депутаты сегодня подняли тему коронавируса и потребовали информации от правительства. 

По словам нардепа Эмиля Токтошева, в страну возвращаются граждане Китая, которые уезжали домой на праздники, и где гарантия, что они неинфицированы. Он поинтересовался, проходят ли китайцы карантин, есть ли сведения, сколько точно их вернулось в КР. Ранее, напомним, сообщалось, что из Китая в Кыргызстан через третьи страны с 28 января по 21 февраля прибыли 1 тысяча 356 человек. 

Его поддержал коллега Таабылды Тиллаев. Он отметил, что кабмин должен также отчитаться и по последствиям для экономики из-за закрытой границы с КНР. 

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 80 тысяч 990 человек, 2 тысячи 760 человек скончались. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными. На сегодня после заражения вирусом выздоровели 30 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144755/
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