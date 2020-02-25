Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия «Кыргызстан»

По итогам выборов 2015 года партия «Кыргызстан» заняла третье место и получила в парламенте 18 мандатов.

Заявления у нее были смелые, но механизмов реализации своих обещаний во многих случаях «кыргызстанцы» так и не представили. В результате все свелось к воплощению в жизнь планов местного значения.

Что осталось на бумаге?

— Материнский капитал в сумме 50 тысяч сомов. За новорожденного семья получает всего 4 тысячи сомов (суйунчу балага). Только в 2019 году вопрос окончательно урегулировали — автоматизировали процедуру назначения единовременной выплаты и устранили бюрократическую волокиту.

— Введение высшей меры наказания за коррупционные деяния.

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— Повышение стипендий студентам. Их размер не менялся с 2014 года. Отличники получают 800 сомов. На 80 сомов меньше у учащихся медицинских, педагогических колледжей и техникумов, обучающихся два года и имеющих отличные оценки. В технологических колледжах стипендия отличников составляет 500 сомов, несколько четверок — 400 сомов, только четверки — 300 сомов. Дети-сироты имеют право на социальную стипендию в размере 624 сомов независимо от успеваемости.

— Канатная дорога Чолпон-Ата — Алматы.

— Сроки ипотечного кредитования до 20 лет. Сейчас срок составляет 15 лет.

— Кредитная линия для передачи в долгосрочный лизинг медоборудования.

— Увеличение средней пенсии в стране в три раза. В 2019 году средняя пенсия составила 5,5 тысячи сомов. В 2015-м — 4 тысячи 817 сомов.





— Возрожденная промышленность в городе Мин-Куше.

— Мясокомбинат в Нарынской области.

— Современная сеть детских садов и яслей. На сегодня в Кыргызстане 1 тысяча 497 детских дошкольных учреждений. В 2015-м их было 819. Относительно современности — большой вопрос.

— Госфонд проблемных кредитов. Совместно с Народным движением заемщиков партия «Кыргызстан» обещала разработать программу по развитию малого и среднего бизнеса для обеспечения работой проблемных заемщиков. В перспективе это должно было помочь должникам рассчитаться по кредитам.

— Бесплатный проезд в общественном транспорте.

— Бесплатные коляски и лекарства для инвалидов.

Частично выполнили:

— Центры по оказанию бесплатной юридической помощи в каждой области и районе. На сегодня есть. За 2019 год 66 тысяч 181 человек обратился за бесплатной консультативно-правовой помощью. Они открыты только в Бишкеке и Оше. В остальных региональных центрах их нет. «Кыргызстанцы» обещали офисы с юристами в каждом селе, чтобы попавшие в долговую зависимость крестьяне могли получить бесплатную консультацию и пригласить защитника своих интересов в суд.

Что выполнили:

— В Чон-Алае построили спортивный стадион и кирпичный завод.

— В Араванском районе открыли логистический центр.

— Выросла плата за вывоз мусора.

— Фермерам доступны кредиты под 7 процентов годовых. Аналогичное обещание давали и члены партии «Республика — Ата Журт».

В 2015 году в Жогорку Кенеш партия «Кыргызстан» пришла в копилке с 62 обещаниями, из которых выполнила только 6,45 процента.

Эксперт Алишер Мамасалиев считает, что низкий процент реализации партиями заложенных в предвыборных программах проектов показатель того, что в стране нет политических организаций, которые аккумулируют ресурсы на какой-то идеологии.

Партийные лидеры ориентируются на «кошельки» и силы бросают не на то, чтобы выработать реальную платформу, а на торги с властью. Алишер Мамасалиев

«Как только партийный босс теряет трон, рассыпается и партия. Ближе к весне нас ожидают парад объединений, создание тандемов, потому что ни одна из партий, сейчас представленных в Жогорку Кенеше, не стоит твердо на двух ногах — ни на юге, ни на севере», — считает Алишер Мамасалиев.

Продолжение следует.