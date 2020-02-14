Кубатбек Боронов похвалил мэрию за отказ от песка и посоветовал купить реагенты

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов попросил мэрию Бишкека предусмотреть в бюджете средства на приобретение реагентов для посыпки дорог. Об этом он заявил на коллегии столичного муниципалитета.

По его словам, использование реагентов в этом году показало их эффективность как в сохранении чистоты в городе, так и экологии.

«Да, может, стоимость дороже, но экология Бишкека важнее», — сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, что мэрия отказалась от использования песка для посыпки дорог во время снегопадов и использовала только техническую соль.