Личинки в арыках Бишкека, и при чем тут деревья, объяснили специалисты

Специалисты объяснили появление личинок в арыках и на улицах города. Как сообщили представители муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», речь идет не о санитарной проблеме, а о сезонном биологическом процессе.

По их данным, личинки связаны с распространением вредителя — так называемого тополевого пилильщика. Насекомое откладывает яйца на листья тополей ранней весной, после чего появившиеся личинки начинают активно поедать мягкую часть листа, оставляя лишь внешнюю оболочку.

Именно из-за этого листья желтеют и выглядят поврежденными. При массовом размножении личинки могут падать с деревьев и скапливаться в арыках, что и вызвало обеспокоенность горожан после распространения видео в соцсетях.

Специалисты подчеркивают, что это естественный сезонный процесс, однако состояние деревьев находится под контролем. При необходимости будут проводиться дополнительные меры по защите зеленых насаждений.