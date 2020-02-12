Мест в тюрьмах уже нет. Президент предлагает отказаться от карательной практики

За экономические преступления не надо сразу сажать. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на заседании комитета по развитию промышленности и предпринимательства при национальном совете по устойчивому развитию КР.

Сооронбай Жээнбеков предложил использовать механизмы восстановления причиненного ущерба и привлечения к ответственности за экономические преступления.

«По-моему, от этого не пострадают интересы ни государства, ни гражданина», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Генеральной прокуратуре поручено утвердить основные принципы и порядок проверок.

«Органы прокуратуры должны стать своеобразным фильтром между предпринимателями и проверяющими органами и не допускать необоснованных проверок», — сказал президент.

Ранее глава государства справедливо отметил, что правоохранительные органы, прикрываясь борьбой с коррупцией, выходят за рамки своих полномочий и создают искусственные препоны бизнесу. «Поступают обращения, в которых выражается беспокойство по поводу того, что в некоторых случаях в отношении предпринимателей принимаются суровые меры вплоть до заключения под стражу», — возмутился Сооронбай Жээнбеков.