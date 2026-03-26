Доходы Кыргызстана от туризма превысили $1 миллиард по итогам 2025 года

Экспорт туристических услуг (доходы от приема иностранцев) в Кыргызстане по итогам 2025 года составил $1 миллиард 98,5 миллиона. По сравнению с 2024-м он увеличился на 8,1 процента, говорится в отчете Национального статистического комитета.

Экономический вклад: рост доли в ВВП и валютные доходы

Туристическая отрасль республики в прошлом году продемонстрировала уверенный финансовый рост. По предварительной оценке, валовая добавленная стоимость в этой сфере составила 74,4 миллиарда сомов. Доля туризма в структуре ВВП увеличилась до 3,8 процента (годом ранее — 3,6 процента).

Экспорт туристических услуг, отражающий доходы от приема иностранцев, достиг $1 миллиарда 98,5 миллиона, что на 8,1 процента больше, чем в 2024-м.

Расходы кыргызстанцев на поездки за границу (импорт услуг) составили $564 миллиона.

Динамика выручки в различных сегментах сервиса оказалась неоднородной. Наибольший рост показали санаторно-курортные услуги — их объем увеличился на 32,2 процента (до 2,4 миллиарда сомов).

Рестораны и предприятия питания заработали 26,1 миллиарда сомов, улучшив результат на 20,9 процента. Доходы гостиниц составили 11,1 миллиарда сомов, а транспортные перевозки туристов принесли 17,3 миллиарда.

Структура бизнеса: доминируют индивидуальные предприниматели

На 1 января 2026 года в республике зарегистрировали 148,1 тысячи хозяйствующих субъектов, связанных с туризмом. Подавляющее большинство — 87,1 процента, или 129 тысяч человек — работают как индивидуальные предприниматели.

Географически бизнес сконцентрирован в Бишкеке (33,8 тысячи субъектов), Ошской области (21 тысяча) и Оше (19,5 тысячи).

В курортной зоне Иссык-Кульской области официально числятся 3,2 тысячи предприятий, оказывающих услуги отдыха и рекреации.

Инфраструктура приема гостей в 2025 году включила 842 профильных учреждения и 2 тысячи 316 гостевых домов. В стране работали 388 гостиниц, 98 пансионатов, 17 санаториев и 102 туристические фирмы.

Производство сопутствующих товаров выросло на 26,7 процента. В частности, выпуск национальных напитков и минеральных вод увеличился до 4,5 миллиарда сомов.

Турпоток и инвестиционный спад

Общее число размещенных туристов в организованном секторе достигло 1 миллиона 780 тысяч человек, что в 1,5 раза превысило показатели 2024 года. Неорганизованный сектор (частный сектор и гостевые дома) принял 1 миллион 736 тысяч человек.

Через турфирмы в поездки отправились 74 тысячи человек. Основная часть — граждане Кыргызстана, путешествующие по республике и за рубежом.

Несмотря на рост операционных доходов, инвестиционная активность в секторе замедлилась.

В строительство и реконструкцию туристических объектов вложили более 19 миллиардов сомов, что на 3,3 процента меньше, чем в 2024-м. Доля вложений в туризм в общем объеме инвестиций в основной капитал сократилась с 8,5 до 5,2 процента. Основные средства кабинет министров и частный сектор направляли на ремонт дорог, обновление гостиничного фонда и развитие природных парков.

Развитие туризма остается одним из приоритетов экономической политики Кыргызстана. По прогнозу Всемирного банка, сектор услуг, включая туризм, выступает ключевым драйвером стабилизации роста экономики на уровне 5,5 процента.
