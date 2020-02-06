Президент США Дональд Трамп избежал импичмента

Фото © REUTERS/HANDOUT. Голосование в Сенате по импичменту президенту США Дональду Трампу

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти, сообщило РИА Новости.

Сенаторы сочли Дональда Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов.

Республиканское большинство в Сенате изначально не намеревалось объявлять Дональду Трампу импичмент.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Дональду Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу. Демократы заявляли, что глава Белого дома задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена и его сына, а затем препятствовал расследованию конгресса.

Сам президент заявлял, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией. Юристы Белого дома настаивали, что своими действиями демократы нарушают конституцию США, и требовали немедленно оправдать президента.

Дональд Трамп стал третьим президентом США в истории, кому пытались объявить импичмент.