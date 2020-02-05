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Власть
Сюжет: Новый вирус в Китае

Границы, зарплата, коронавирус. Претендентам на посты в кабмине задают вопросы

Премьер-министр рассказал депутатам Жогорку Кенеша, как будут решаться вопросы границ. Сегодня он прибыл в парламент, чтобы представить на посты вице-премьера и главы МЧС Эркина Асрандиева и Замирбека Аскарова.

По словам Мухаммедкалыя Абылгазиева, Жениш Разаков вплотную займется проблемами границ.

«Ни один лишний метр земли в ущерб территориальным интересам Кыргызстана не перейдет соседям. Но приграничный вопрос должен решаться исключительно мирным путем, а не на языке оружия и ультиматумов. Люди сами заинтересованы в таком урегулировании. Переговоры с таджикскими коллегами продолжаются. Но не надо идти на поводу у провокаторов, которые всякие митинги устраивают», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев и добавил, что ему известно обо всех, даже малозначительных происшествиях на границе.

«Мне сообщают, даже если животные границу переходят», — добавил он.

Однако парламентарий Карамат Орозова посчитала, что работа ведется недостаточно активно и напомнила, что народ постоянно критикует чиновников, а они, в частности премьер, на заседания не являются, не отчитываются. 

Нардеп Сайдулла Нышанов напомнил претенденту на должность вице-премьера Эркину Асрандиеву, что на госслужбе в составе правительства он будет получать в разы меньше, чем когда был председателем Российско-Кыргызского фонда развития. Но кандидат парировал: думать надо об интересах государства, а не о собственном заработке. 

Он пообещал, что будет стараться усилить позиции Кыргызстана в ЕАЭС. Депутаты отметили: это необходимо, потому как присутствие КР в этом интеграционном объединении остается очень размытым и неравноправным. 

Парламентарии также попросили обратить внимание на вопросы миграции, особенно в Баткенской области, и поручили увеличить дотации и снизить уровень безработицы. 

Члены Жогорку Кенеша также поинтересовались, что предпринимается для борьбы с коронавирусом. Премьер отметил, что профилактическая работа ведется, но методов лечения пока нет. 

 Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 426 человек. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142650/
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