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Власть

Ограничения на визы в США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков в Ташкенте провел двустороннюю встречу с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из тем обсуждения стали визовые ограничения США для граждан КР. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Подчеркивается, что глава внешнеполитического ведомства вновь отметил: решение американской стороны напрямую затрагивает интересы граждан Кыргызстана.

«Американская сторона выразила свое сожаление и готовность в разрешении ситуации вокруг данной проблемы, отметив необходимость активизировать взаимодействие сторон на уровне правоохранительных органов», — сообщает МИД.

По данным пресс-службы, Майк Помпео обратил внимание на объективные технические стороны вопроса, связанные с соответствующими стандартами правительства США.

Ранее власти США включили Кыргызстан, Эритрею, Мьянму, Нигерию, Судан и Танзанию в список стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на выдачу виз.

«Полагаем, что таким образом кыргызско-американским отношениям нанесен чувствительный урон», — заявили в МИД КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142482/
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