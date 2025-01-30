Трамп приказал лишить виз студентов, участвовавших в пропалестинских акциях

Президент США подписал указ о лишении виз иностранных студентов, принимавших участие в пропалестинских протестах. Он также заявил о мобилизации «всех федеральных ресурсов» для борьбы со «взрывом антисемитизма» в американских «кампусах и на улицах». Решение принято на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом пишет DW.
«Всех иностранцев, проживающих в стране и присоединившихся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем, — цитирует Reuters указ «о борьбе с антисемитизмом». — Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее заражены радикализмом».
Правозащитники считают указ Трампа о высылке за участие в акциях неконституционным. Совет по американо-исламским отношениям заявил, что рассмотрит возможность оспорить указ Трампа в суде, если его попытаются реализовать. Высылка проживающих в США иностранцев лишь на основании их политических высказываний была бы неконституционной, так как это нарушает право на свободу слова, считает Керри Деселл — одна из старших юристов при Колумбийском университете.