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Власть

Депутат просит МИД позаботиться о безвизовых режимах для всех кыргызстанцев

На заседании Жогорку Кенеша во время рассмотрения соглашений с рядом стран об отмене безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов депутат Дастан Бекешев попросил главу МИД Жээнбека Кулубаева позаботиться и о простых гражданах.

«Я благодарю вас за заботу о политических лицах, у которых есть дипломатический паспорт. Но про остальных граждан не забывайте. Когда мы будем принимать такие соглашения в отношении простых кыргызстанцев, чтобы они могли без виз ездить по разным странам? Наши соседи этим успешно занимаются, а у нас не слышу, чтобы были какие-то подвижки», — сказал депутат.

Министр пояснил, что паспорта кыргызстанцев не имеют хорошей защиты и сейчас вводятся качественные документы, тогда можно будет вести переговоры с разными странами.

«В этом направлении работа ведется. Мы разговариваем с партнерами, и они идут нам навстречу, говорят, если не будет нарушений, они готовы подписать соглашения», — ответил Жээнбек Кулубаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318406/
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