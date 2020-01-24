Сооронбай Жээнбеков обсудил с Эмомали Рахмоном вопросы границ

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков обсудил со своим таджикским коллегой актуальные вопросы кыргызско-таджикских двусторонних отношений, в том числе меры по укреплению приграничного сотрудничества, а также наметили планы на ближайшую перспективу.

Напомним, что с 21 по 25 января в Бишкеке проходит встреча рабочих групп межправительственных комиссий по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Напомним, в ночь на 10 января на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Граждане РТ закидали камнями дом и авто кыргызстанцев, а затем обстреляли пограничников и правоохранителей, которые находились на месте событий. Когда таджикистанцы вновь забросали камнями машину кыргызстанца, граждане КР собрались и перекрыли дорогу Ош — Баткен — Исфана. После вмешательства силовиков дорогу открыли. 13 января на митинг к зданию Жогорку Кенеша вышли активисты. Они потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова взять под личный контроль проблемы кыргызско-таджикской границы.