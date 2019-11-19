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Общество

Сооронбай Жээнбеков просит помощи у доноров на реформу судов и укрепление границ

Президент Сооронбай Жээнбеков попросил международные организации и финансовые институты поддержать национальный проект «Здоровые села и города». Об этом он заявил на форуме развития высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого развития».

В своем выступлении глава государства отметил, что Кыргызстан нуждается в поддержке партнеров в ряде проектов, в том числе по развитию зеленой экономики, судебно-правовой реформы, в сфере социальной защиты, здравоохранения, развития человеческого потенциала.

«В Бишкеке внедрена автоматизированная информационная система медицинской скорой помощи, которая также будет распространена по крупным городам республики. Мы ожидаем поддержки со стороны наших партнеров по реализации национального проекта «Здоровые села и города», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков также попросил доноров содействовать в обеспечении безопасности.

«Совместно с партнерами необходимо разработать специальную программу по экономическому и социальному развитию приграничных районов. Нужна комплексная поддержка в вопросе укрепления границ», — подчеркнул он.
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