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Власть

Вопрос границы обсудили президенты Таджикистана и Кыргызстана

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Эмомали Рахмона и весь народ Таджикистана с Днем национального единства, пожелав мира, благополучия и процветания.

«Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества, достигли договоренности в ускорении процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы», — отметили в пресс-службе.
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