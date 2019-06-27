Вопрос границы обсудили президенты Таджикистана и Кыргызстана

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков поздравил Эмомали Рахмона и весь народ Таджикистана с Днем национального единства, пожелав мира, благополучия и процветания.

«Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества, достигли договоренности в ускорении процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы», — отметили в пресс-службе.