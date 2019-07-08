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Власть

Президент отметил значимость экономического положения приграничных районов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел совещание по обеспечению приграничной безопасности, в том числе и решению насущных вопросов Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что крепость государственной границы, региональная целостность являются одними из национальных интересов, а приоритетное направление на сегодня — это обеспечение безопасности, здоровья и благополучия граждан, проживающих на приграничных территориях.

«Для Кыргызстана важно сохранение и развитие дружеских отношений с соседями. Также значимо и улучшение социально-экономического положения, повышения уровня жизни населения, проживающего возле границ, сокращение внутренней, а также внешней миграции, строительство инфраструктурных объектов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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