Президент отметил значимость экономического положения приграничных районов

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел совещание по обеспечению приграничной безопасности, в том числе и решению насущных вопросов Баткенской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что крепость государственной границы, региональная целостность являются одними из национальных интересов, а приоритетное направление на сегодня — это обеспечение безопасности, здоровья и благополучия граждан, проживающих на приграничных территориях.

«Для Кыргызстана важно сохранение и развитие дружеских отношений с соседями. Также значимо и улучшение социально-экономического положения, повышения уровня жизни населения, проживающего возле границ, сокращение внутренней, а также внешней миграции, строительство инфраструктурных объектов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.