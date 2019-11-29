Сооронбай Жээнбеков отметил важность завершения правового оформления границ

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил на встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, что сегодня как никогда необходимо продолжить совместную работу по скорейшему завершению правового оформления государственных границ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков отметил, что ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке, распространение идеологии ИГИЛ и других радикальных группировок в регионе вызывают глубокую озабоченность.

Читайте по теме Президенты Кыргызстана и Узбекистана наметили совместные планы

«Активная пропаганда и вербовка наших соотечественников в ряды наемников-террористов становится тревожным фактором для региона. Только активными совместными усилиями мы можем эффективно противостоять угрозе международного терроризма и экстремизма. Кыргызская сторона выражает твердую приверженность обеспечению региональной безопасности», — подчеркнул президент.

Он отметил, что одним из самых главных вопросов является повышение уровня взаимопонимания и безопасности на наших границах.

«Важно прилагать все усилия для сохранения стабильности и дальнейшего укрепления взаимного доверия на наших границах. Призываю углублять сотрудничество между нашими пограничными и таможенными структурами, территориальными органами безопасности и внутренних дел, местными органами власти», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.