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Власть

Инциденты на границе прокомментировал Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков прокомментировал в интервью радиостанции «Биринчи радио» недавние инциденты вблизи кыргызско-таджикской границы.

По его словам, при решении пограничного вопроса, конечно, в первую очередь необходимо учитывать интересы нашей страны. Но в то же время сделать это возможно только путем диалога.

«Каждое государство преследует свои интересы. В этом и сложность вопроса. В настоящее время продолжаются работы по уточнению границы с соседними Таджикистаном и Узбекистаном. Работы хорошо продвигались, но пандемия коронавируса приостановила это. Мы продолжим работу в этом направлении», — сказал он.

Президент также подчеркнул, что на встречах с Эмомали Рахмоном они всегда обсуждают пограничный вопрос.

«Есть определенные подвижки, но, как было отмечено выше, проблема еще не решена. Между двумя странами есть взаимопонимание. Напряженность по поводу пограничных вопросов иногда обостряется из-за бытовых проблем. Поэтому местные власти проводят активную работу с населением», — сказал он.

Для снижения напряженности особое внимание уделяется социально-экономическим проектам в приграничных районах. Баткен — в центре моего особого внимания.

Сооронбай Жээнбеков

Напомним, 6 августа около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области в ходе инцидента ранен один пограничник КР. Таджикистан сообщил о гибели местного жителя. Кыргызстан и Таджикистан приняли решение о проведении параллельных расследований по двум фактам: ранения военнослужащего ГПС КР и смерти таджикистанца от огнестрельного ранения.

Примерно в 18.30 житель села Кок-Таш получил ранение во время работы на своем земельном участке.

Факты зарегистрированы в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 130 «Покушение на убийство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161991/
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