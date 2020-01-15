В 2020 году в регионах Кыргызстана внедрят платформу «Санарип аймак»

В 2020 году планируется внедрение платформы «Санарип аймак» («Цифровой регион») во всех регионах Кыргызстана. Об этом сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев на встрече с президентом.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что в 2019-м провели масштабные работы по цифровой трансформации страны, улучшению качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг, переводу их в электронный формат. Начался процесс автоматизации обмена информацией во всех сферах экономики. Ряд архивных документов перевели в цифровой формат, исключены справки с дублирующими функциями.
Наряду с формированием цифровой инфраструктуры и баз данных необходимо обучать граждан цифровым навыкам, повышать компетенцию сотрудников госорганов.Сооронбай Жээнбеков
«Необходимо создать благоприятную законодательную основу для ускоренной цифровой трансформации. Без этого население не сможет почувствовать позитивные результаты цифровизации», — подчеркнул президент.
Глава государства отметил особую важность обеспечения защиты передачи данных, обратил внимание на вопросы кибербезопасности и развития электронной коммерции.
Дастан Догоев рассказал, что для перевода муниципальных услуг на местах в электронный формат ускорят внедрение платформы «Санарип аймак» («Цифровой регион»). Это позволит МСУ обмениваться данными с другими госорганами посредством интеграции с системой «Тундук».