В 2020 году в регионах Кыргызстана внедрят платформу «Санарип аймак»

В 2020 году планируется внедрение платформы «Санарип аймак» («Цифровой регион») во всех регионах Кыргызстана. Об этом сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев на встрече с президентом.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в 2019-м провели масштабные работы по цифровой трансформации страны, улучшению качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг, переводу их в электронный формат. Начался процесс автоматизации обмена информацией во всех сферах экономики. Ряд архивных документов перевели в цифровой формат, исключены справки с дублирующими функциями.

Наряду с формированием цифровой инфраструктуры и баз данных необходимо обучать граждан цифровым навыкам, повышать компетенцию сотрудников госорганов. Сооронбай Жээнбеков

«Необходимо создать благоприятную законодательную основу для ускоренной цифровой трансформации. Без этого население не сможет почувствовать позитивные результаты цифровизации», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил особую важность обеспечения защиты передачи данных, обратил внимание на вопросы кибербезопасности и развития электронной коммерции.

Дастан Догоев рассказал, что для перевода муниципальных услуг на местах в электронный формат ускорят внедрение платформы «Санарип аймак» («Цифровой регион»). Это позволит МСУ обмениваться данными с другими госорганами посредством интеграции с системой «Тундук».