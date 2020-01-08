Съезд партии «Ата Мекен» состоится в марте. Лидер политической организации Омурбек Текебаев объяснил 24.kg, почему.

По его словам, предстоит провести партийные конференции в регионах, согласовать повестку и решить ряд организационных вопросов.

«Будет обновлен политсовет партии. Параллельно мы создаем совет ветеранов политической организации, чтобы наши старые партийцы не чувствовали себя выброшенными за борт. Вносим некоторые коррективы и в устав партии. К примеру, вводим новое понятие — «лидер партии на время выборов». Этот человек и возглавит партийный список. Если партия пройдет на парламентских выборах, то он будет лидером фракции, может возглавить Жогорку Кенеш, правительство, если повезет. Мы намерены также найти новые формы взаимодействия с новыми политиками», — отметил Омурбек Текебаев.

Лидера «Ата Мекена» на период кампании изберут на съезде. «Это должен быть человек, который способен консолидировать партию, вдохновить, повести за собой. Кто это будет, я не знаю», — сказал Омурбек Текебаев.

Напомним, скандал в «Ата Мекене» разгорелся в конце года. ЦИК досрочно прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Следом из списка кандидатов партии вышли еще четыре человека.