Футбольный центр. Депутаты горкенеша за два дня так и не смогли договориться

Депутаты Бишкекского горкенеша продолжат обсуждение вопроса о выделении земельного участка для строительства футбольного центра в столице завтра. Решение принято сегодня на очередной сессии БГК.

Отметим, обсуждение началось вчера, но мэрия и горкенеш не смогли договориться. Заседание перенесли на сегодня, оно должно было начаться в 10.00. Примерно в 15.40 депутаты собрались в зале, но только для того, чтобы объявить перерыв в работе до завтра.

«Я приношу извинения перед горожанами и СМИ. Для БГК и мэрии — это очень важный вопрос, до сих пор идут определенные обсуждения», — отметил спикер Жаныбек Абиров.

Депутат Жанарбек Алымов предложил объявить перерыв до завтра. Коллеги поддержали большинством голосов.

Напомним, федерация футбола просит мэрию Бишкека выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Средства выделяет ФИФА. Если участок не предоставят до 31 декабря, грант передадут другой стране.

Кроме того, на повестке дня сессии БГК 26 вопросов, депутаты успели рассмотреть только два из них.