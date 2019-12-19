11:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Возбудить уголовное дело по DDoS-атаке медиаресурсов Кыргызстана требует депутат

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сегодня на заседании парламента потребовал от правоохранительных органов зарегистрировать в Едином реестре преступлений и проступков DDoS-атаку на медиаресурсы Кыргызстана, которые опубликовали статьи о стоимости украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По словам нардепа, это киберпреступление, и оно должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

Читайте по теме
Траты жены Матраимова. IT-специалисты о беспрецедентной DDoS-атаке на СМИ

DDoS-атака на сайт Factcheck.kg произошла спустя два часа после размещения данной статьи. Несколько ресурсов ее перепечатали и также стали объектом атаки.

Отметим, что Factcheck.kg проверяет факты по резонансным темам и персонам. Все данные ресурс берет из открытых источников.

Проблемы с входом на этот ресурс продолжались и у тех сайтов, кто успел разместить перепечатку статьи о том, сколько супруга Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова тратит на себя. Эти расходы не соответствуют официальным доходам, которые указал в своих декларациях ее супруг.
Ссылка:
просмотров: 604
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия начнет заседать на следующей неделе
Траты жены Матраимова. DDoS-атака сайта Factcheck.kg продолжается
Хакерской атаке подверглись сайты с публикацией о тратах жены Матраимова
Заявление Нурбека Токтакунова на Матраимова передано в ГКНБ
Генпрокуратура изучает заявление Нурбека Токтакунова на Райымбека Матраимова
Руслана Матраимова обязали убрать ограждение с муниципальной земли — незаконное
Терпение лопнуло. Райымбек Матраимов подал в суд на журналистов
Райымбек Матраимов вышел с допроса в ГКНБ
Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
Декларации — 2018. Как семья Тилека Матраимова разбогатела за четыре года
Популярные новости
В&nbsp;парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера
Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ
Алмамбет Шыкмаматов выступил с&nbsp;провокационной инициативой. Коллеги недоумевают Алмамбет Шыкмаматов выступил с провокационной инициативой. Коллеги недоумевают
Религия или дипломатия? В&nbsp;Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю Религия или дипломатия? В Минфине объяснили, почему Жеенбаева надела абайю
Бизнес
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
19 декабря, четверг
10:59
У общества большие претензии к тому, как ведется борьба с коррупцией У общества большие претензии к тому, как ведется борьба...
10:48
Депутат предлагает отсрочить запрет на праворульные такси
10:45
Конфликт на границе. Обстановка стабильная
10:37
Я не видел. Глава ГРС опровергает слухи о поддельных кыргызских паспортах
10:35
В Кыргызстане откроется 10 дополнительных центров обслуживания населения