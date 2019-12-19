Возбудить уголовное дело по DDoS-атаке медиаресурсов Кыргызстана требует депутат

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сегодня на заседании парламента потребовал от правоохранительных органов зарегистрировать в Едином реестре преступлений и проступков DDoS-атаку на медиаресурсы Кыргызстана, которые опубликовали статьи о стоимости украшений, предметов гардероба и аксессуаров супруги экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По словам нардепа, это киберпреступление, и оно должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности.

DDoS-атака на сайт Factcheck.kg произошла спустя два часа после размещения данной статьи. Несколько ресурсов ее перепечатали и также стали объектом атаки.

Отметим, что Factcheck.kg проверяет факты по резонансным темам и персонам. Все данные ресурс берет из открытых источников.