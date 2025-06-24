Скачок обращений. Количество пострадавших от киберпреступлений растет

Количество пострадавших от киберпреступлений, в том чисел от утечки персональных данных, растет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщили представители Государственного агентства по защите персональных данных.

По словам завотделом законодательной экспертизы и правового обеспечения Турсун Мамбетакуновой, в 2022-м в ведомство поступило 20 обращений, в 2023-м — 100, а за первое полугодие 2025-го — уже около 300.

Обращения разного характера, многие граждане переходят по сомнительным ссылкам или сами открывают мошенникам доступ к персональным данным.

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«Половина обращений в 2023-м связана с онлайн-игрой. Граждане сами разместили свои данные, указали номер банковской карты, отправили деньги. Именно так многие становятся жертвами мошеннических игр. Все хотят быстрый заработок, но бесплатный сыр только в мышеловке», — сказала Турсун Мамбетакунова.

Она отметила, что главная миссия госагентства — защита персональных данных граждан. Сотрудники выполняют надзорные функции, выезжают на проверки в организации и учреждения, составляют по нарушениям акты. Все материалы направляют в МВД.

«Закон об информации персонального характера принят в 2008 году, но до 2021-го уполномоченного органа не было и задачу по рассмотрению таких нарушений возлагали на МВД. Через полгода, надеюсь, мы уже сами сможем рассматривать такие дела и назначать штрафы — в связи с введенными изменениями в законодательство», — заметила Турсун Мамбетакунова.

Она добавила, что штрафные санкции за нарушения в сфере защиты персональных данных увеличены. Если сейчас накладывается штраф в 20 тысяч сомов, то через полгода он увеличится до 120 тысяч сомов.

«Закон вступит в силу через полгода, пока госагентство разрабатывает подзаконные акты. Кроме того, мы работаем над повышением осведомленности граждан. Начиная с 2022 года, проведены более 100 тренингов по стране, как в частных организациях, так и в госорганах, обучили более 3,5 тысячи сотрудников (юридических лиц и госслужащих), как правильно работать с персональными данными — как собирать, что можно разглашать, а что нет», — пояснила Турсун Мамбетакунова.