09:56
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Происшествия

Двух граждан КР, задержанных в Нигерии за кибермошенничество, вернули на родину

Двух граждан Кыргызстана, задержанных в Нигерии за кибермошенничество, вернули на родину. Об этом сообщает МИД.

По его данным, в августе 2025 года на родину возвращено двое граждан КР, задержанных в декабре 2024-го в Лагосе сотрудниками Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Федеративной Республики Нигерия по подозрению в совершении кибермошенничества.

В рамках защиты прав и интересов гражданам оказывалась всесторонняя консульско-правовая помощь, поддерживалась регулярная связь с ними, их родственниками и адвокатом. Кроме того, осуществлено два консульских выезда в Нигерию, в ходе которых состоялись встречи с задержанными гражданами и переговоры с компетентными органами для скорейшего урегулирования ситуации и их освобождения.

МИД призывает граждан проявлять максимальную бдительность и осмотрительность при рассмотрении предложений о трудоустройстве за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/343059/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Белорусские кибермошенники направляли 5,6 процента средств в Кыргызстан
В КР самый распространенный вид киберпреступления — телефонное мошенничество
Скачок обращений. Количество пострадавших от киберпреступлений растет
Депутат недоволен работой Нацбанка по защите граждан от мошенников
По меньшей мере сто человек убиты в результате нападения на деревню в Нигерии
ГКНБ возбудил дело по трем нигерийцам, ставшим жертвами нелегальной миграции
МИД Кыргызстана окажет помощь трем нигерийцам, у которых изъяли паспорта
Трое нигерийцев жалуются на принудительный труд и изъятие паспортов в КР
В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана
Интернет-мошенники. Банки Кыргызстана обяжут бороться с ними активнее
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
За&nbsp;занятие проституцией в&nbsp;Бишкеке задержали 36&nbsp;женщин За занятие проституцией в Бишкеке задержали 36 женщин
После свадьбы. В&nbsp;селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали После свадьбы. В селе Александровка произошла массовая драка: кого задержали
Бизнес
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
11 сентября, четверг
09:50
Убойный пункт «Жантай» закрыли по многочисленным жалобам граждан Убойный пункт «Жантай» закрыли по многочисленным жалоба...
09:46
За восемь месяцев кыргызстанцам в РФ помогли взыскать более 34 миллионов рублей
09:43
Двух граждан КР, задержанных в Нигерии за кибермошенничество, вернули на родину
09:39
Из реестра контролируемых лиц РФ исключено 98 тысяч 670 кыргызстанцев — МИД
09:37
В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа