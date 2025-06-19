Депутат недоволен работой Нацбанка по защите граждан от мошенников

На заседании Жогорку Кенеша депутаты одобрили отчет председателя Национального банка за 2024 год.

Нардеп Дастан Бекешев отметил, что поддерживает отчет главы Нацбанка Мелиса Тургунбаева по трем причинам:

Взрывной рост платежей по QR-коду.

Перечисление в республиканский бюджет 45 миллиардов сомов.

Нацвалюта по сравнению с другими странами СНГ не колебалась.

Но, по словам Дастана Бекешева, есть две проблемы, на которые финансовый регулятор долго не обращал внимание, а сейчас действует очень плохо и медленно в их решении.

«Первое — защита прав потребителей. Многие, столкнувшись с мошенничеством, обращаются в Нацбанк, и я неоднократно писал вам письма. Но вы отделались отписками. Да, к вам поступило 1 тысяча 141 заявление. Что с того? Банки не вернули людям деньги, выведенные мошенниками. Правоохранительные органы тоже не помогают в возврате средств. Нацбанк бездействует. Деньги, выведенные мошенниками должен возвращать банк, если он не смог предотвратить преступление», — подчеркнул депутат.

Вторая проблема, как указал нардеп, — цифровая устойчивость комбанков.

«Ты приходишь платить за бензин, в аптеку, магазин. Часто бывает, что у тебя не работает мобильное приложение того или иного банка. Почему гражданин должен мучиться, когда он использует свои деньги? Заставьте банки, этих негодяев, чтобы они вложились в приложение и сделали нормальную устойчивую систему», — потребовал Дастан Бекешев.

Напомним, в мае Национальный банк вынес на общественное обсуждение проект постановления, которым планирует обновить правила для коммерческих банков страны. Цель — усилить защиту клиентов от мошенничества, особенно когда речь заходит об операциях через интернет или мобильные приложения.