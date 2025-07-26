Белорусские кибермошенники направляли 5,6 процента средств в Кыргызстан

Белорусские кибермошенники направляли 5,6 процента средств обманутых граждан на счета банковских учреждений в Кыргызстане. Такие данные предоставил Следственный комитет Беларуси.

По данным ведомства, во втором квартале этого года 47,2 процента денежных средств, которые кибермошенники преступным путем получили от граждан Беларуси, направлялись в Россию.

Следующие позиции с большим отрывом заняли Узбекистан и Словакия — по 5,9 процента. В топ также вошли Таджикистан (5,8 процента) и Кыргызстан (5,6 процента).

Злоумышленники также выводили средства обманутых граждан на счета банковских организаций Вьетнама, Малайзии, Люксембурга, Израиля и Чили.

В СК предупредили о схеме мошенников, в рамках которой они отправляют абонентам рассылки с предложениями получить бонусы, посылку или скидку на товары и услуги. Преступники требуют перехода по ссылке и ввода своих данных для получения «призов».