В Кыргызстане самый распространенный вид киберпреступления — это телефонное мошенничество. Об этом изданию «Союзники. ОДКБ» сообщил секретарь Совета безопасности КР Бактыбек Бекболотов.

Фото из архива. Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Бактыбек Бекболотов

По его словам, чаще всего гражданам звонят от имени «сотрудников силовых структур» по поводу мнимых уголовных дел или несуществующих проверок. Есть схемы, когда мошенники действуют, выдавая себя за представителей банков или операторов мобильной связи, а также преступники заманивают потенциальную жертву, призывая вкладывать свои средства в якобы сверхприбыльный бизнес.

По данным МВД, в прошлом году было зарегистрировано около 1 тысячи 600 таких преступлений, при этом раскрываемость составляет до 48 процентов. Расследование осложняется тем, что злоумышленники используют VPN и другое программное обеспечение, а также действуют из-за рубежа.

«Только объединив усилия, мы можем выстроить эффективные механизмы реагирования, обмениваться опытом, обучать специалистов и создавать единые подходы к защите инфраструктуры, информационных систем, баз данных, а также информационного поля», — сказал секретарь Совбеза КР.

Он добавил, что современный мир вступил в эпоху стремительного развития технологий, и наши страны не являются исключением. Цифровая сфера прочно вошла во все стороны жизни наших государств — от экономики и транспорта до образования, здравоохранения и вопросов обороны и безопасности. Это создает не только новые возможности, но и новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.

«Угрозы и риски в киберпространстве не знают границ и не различают стран. Атаки на государственные информационные системы, критическую инфраструктуру, финансовый сектор и личные данные граждан могут нанести серьезный ущерб национальной безопасности, общественной стабильности и экономическому развитию.

Очень быстро развиваются технологии искусственного интеллекта. Перспектива появления нового поколения ИИ, способного с беспрецедентной скоростью самообучаться и действовать независимо, меняет алгоритмы и динамику в сфере принятия решений, влияет на технологические процессы и системы обеспечения безопасности.

Наступающая относительная доступность, энергоэффективность и дешевизна технологий ИИ значительно усложняют порядок администрирования и государственного регулирования. В этой связи растут риски для безопасности и ответственного управления», — высказал мнение Бактыбек Бекболотов.

По его мнению, особенно это актуально для стран ОДКБ и их партнеров, «поскольку в зоне нашей ответственности пересекаются разнонаправленные интересы, маршруты и цифровые пространства».

«Все чаще озвучивается необходимость укрепления государственного цифрового суверенитета, который стал важнейшей составляющей независимости. Чем он прочнее, тем больше способность государства самостоятельно защищать свое киберпространство, а также объективно оценивать собственные ресурсы и снижать зависимость от внешнего воздействия и мировых монополистов. Без контроля над собственными цифровыми ресурсами любая страна рискует стать уязвимой к вмешательству со стороны других государств или киберпреступников.

В свою очередь вопрос обеспечения кибербезопасности прямо увязан со степенью доверия населения к государственным институтам. В этих условиях сотрудничество между государствами организации становится необходимостью», — заключил он.