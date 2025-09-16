11:49
Происшествия

Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане задержали подозреваемого в крупном кибермошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, с 27 по 28 августа 2025 года неизвестные лица, представившись сотрудниками Национального банка и ГКНБ, завладели 600 тысячами сомов, которые принадлежали 67-летнему жителю Бишкека.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники милиции задержали 23-летнего К.З., причастного к преступлению. У него изъяли 700 активированных SIM-карт кыргызских сотовых операторов.

По данным следствия, задержанный выполнял роль так называемого «активатора» — закупал SIM-карты, регистрировал их на свое имя или на подставных лиц, активировал и привязывал к WhatsApp, после продавал третьим лицам.

Суд избрал в отношении К.З. меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сотрудники МВД Кыргызстана совместно с коллегами из Казахстана и России пресекли деятельность международной преступной группы. Злоумышленники использовали технологию SIM-BOX для интернет-мошенничества. 
