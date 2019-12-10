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Власть

Инвесторы из Узбекистана хотят работать в приватизированных пансионатах

Узбекские инвесторы хотят продолжить работу в тех пансионатах, которые были приватизированы в 2016 году. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

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По его словам, предприниматели РУз готовы вкладывать в развитие объектов дополнительные средства. Правительство ведет переговоры с соседями по этому вопросу.

В свою очередь депутат Дастан Бекешев сообщил, что в этом случае стоит рассмотреть возможность передачи им этих пансионатов.

Напомним, решением премьер-министра Темира Сариева в апреле 2016 года четыре пансионата, находящиеся на территории КР («Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон»), перешли под юрисдикцию нашей страны. Узбекистан подал в суд. Соседи считают, что нарушено соглашение между государствами бывшего СССР от 1992-го о пользовании объектами, которые после развала Союза оказались на территории другой республики.

В декабре 2017 года сообщили, что вопрос урегулировали. Для этого правительство предлагало заключить с кабмином РУз соглашение.

По новому документу земли пансионатов должны были остаться собственностью Кыргызстана, а имущество вновь вернулось бы в собственность узбекской стороны. При этом соседи после оформления прав собственности на имущество брали обязательство довести пансионаты до уровня трех-четырех звезд с возможной круглогодичной работой.

После подписания соглашения Узбекистан должен был отозвать иск из международного арбитража.

Но рассмотрение спора в Международном центре по урегулированию споров (МЦУИС) продолжается.
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