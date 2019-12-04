Скандал с контрабандными схемами. Алтынбек Сулайманов о своем допросе в ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов подтвердил знакомство с убитым китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити. Он прокомментировал 24.kg допрос в ГКНБ.

Алтынбек Сулайманов отметил, что не может сообщить подробности, поскольку дал подписку о неразглашении.

По его словам, на допросе следователи интересовались его связями с Айеркеном Саймаити.

«Да, я был с ним знаком, как с одним из многих рядовых предпринимателей, работающих на рынке «Кара-Суу». Познакомились 10 лет назад. Проблем у нас не было, не было и каких-то близких отношений. О чем я и проинформировал следствие», — сказал лидер фракции «Бир Бол».

Другой депутат парламента — Дуйшон Торокулов, тоже побывавший на допросе в ГКНБ, сообщил, что у него тоже спрашивали о знакомстве с Айеркеном Саймаити.