Родные погибшей в Аксы женщины обратились к Камчыбеку Ташиеву

Родственники 32-летней женщины, погибшей в Аксыйском районе Джалал-Абадской области, обратились к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять расследование дела под личный контроль.

По словам близких, тело женщины было обнаружено в повешенном состоянии 4 ноября 2025 года в доме, где она проживала. Родственники заявляют о наличии сомнительных обстоятельств смерти и утверждают, что расследование проводится необъективно.

Фото из интернета. Родственники 32-летней женщины, погибшей в Аксынском районе Джалал-Абадской области, обратились к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву

Как рассказали родные, сначала со стороны семьи мужа им сообщили, что женщина якобы находится в тяжелом состоянии в больнице. Однако, когда родители направились туда, их попросили вернуться домой и сообщили о смерти дочери. Позже, во время омовения тела, родственники заметили следы веревки на шее, что вызвало у них дополнительные подозрения.

По их словам, они требовали проведения повторной судебно-медицинской экспертизы, однако это не дало результатов. Кроме того, женщину похоронили в спешке в тот же вечер, не дождавшись ее брата, который на тот момент находился в Москве.

Брат погибшей сообщил, что у его сестры были конфликты с супругом, и подчеркнул, что обстоятельства ее смерти вызывают серьезные сомнения. Родственники также заявили, что муж женщины является сотрудником милиции, из-за чего, по их мнению, дело расследуется предвзято.

В связи с этим семья погибшей просит председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева взять расследование под контроль и обеспечить объективное разбирательство.