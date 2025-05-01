Масштабное отключение электроэнергии в Европе: суд засекретил расследование

Суд в Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии из-за подозрений в саботаже. Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.

Фото из архива. Суд в Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии

Уточняется, что Национальная судебная коллегия Испании объявила секретной часть расследования по делу о масштабном блэкауте на Пиренейском полуострове.

Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который произошел в минувший понедельник и затронул всю территорию Пиренейского полуострова.

«Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании», — говорится в пресс-релизе суда.

Отмечается, что следственные действия засекречены для того, чтобы предотвратить возможное влияние на их результат, к примеру, утечку важной информации, способной поставить под угрозу безопасность жизненно важных служб.

По мнению экспертов, возможные потери от масштабного отключения электричества могут достигать от 1 миллиарда до 4,5 миллиарда евро.

Ущерб экономике варьируется в зависимости от степени влияния блэкаута на разные отрасли, пояснил профессор экономики Университета Гранады Франсиско Родригес. По его словам, показатель может составить до 0,3 процента годового ВВП страны.

Напомним, 28 апреля масштабный сбой в электроснабжении оставил без света Португалию и Испанию, а также затронул Андорру и некоторые регионы Франции. Остановился транспорт, частично перестали работать интернет и мобильная связь.

Вечером МВД Испании объявило чрезвычайное положение в стране, а мэр Мадрида попросил направить в столицу подразделения армии, чтобы военнослужащие помогли справиться с последствиями отключения электричества.