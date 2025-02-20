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Общество

СК России начал расследование убийства поэта XIX века Михаила Лермонтова

Следственный комитет России начал расследование убийства знаменитого поэта XIX века Михаила Лермонтова. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, ранее депутат Государственной думы Николай Бурляев направил обращение в СК РФ с просьбой провести расследование гибели поэта Михаила Лермонтова.

Он отметил, что на протяжении многих десятилетий «лермонтоведы», специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины утверждают, что следствие, проведенное сразу после смерти поэта в 1841 году, было недобросовестным.

«Необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к «дуэли» и смерти великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — пояснял депутат.

Михаил Лермонтов — русский поэт, прозаик, драматург и художник. Родился 3 (15) октября 1814 года в Москве, умер 15 (27) июля 1841 года в Пятигорске.

«Творчество Лермонтова, в котором сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущным потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских писателей и поэтов XIX и XX веков», — говорится в интернет-энциклопедии.

Николай Бурляев — известный российский актер и режиссер, ныне депутат Госдумы. Он снимался у великого режиссера Андрея Тарковского в фильме «Иваново детство».

Одна из самых заметных режиссерских работ самого Николая Бурляева фильм «Лермонтов» (1986), где он сам исполнил роль знаменитого русского поэта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320497/
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