Почему нет комментариев из «Белого дома»? Президент поздравляет прокуроров

Сооронбай Жээнбеков поздравил сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником, вручив им государственные награды. Сегодня глава государства присутствовал на мероприятии по случаю 95-летия кыргызской прокуратуры. Об этом сообщает его пресс-служба.

Праздничная часть оказалась короткой. Президент больше говорил о проблемах. Он обратил внимание на многочисленные жалобы граждан, на затягивание дел со стороны следователей.

«Это все происходит из-за отсутствия контроля и надзора со стороны прокуроров. Поэтому надо уделять особое внимание делам на стадии досудебного производства. Необходимо повысить качество обвинений на судебных процессах. Также надо искоренить факты беспричинного затягивания судебных дел, не допускать случаев ущемления прав граждан», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что с вводом новых кодексов и законов с 1 января 2019 года страна вошла в новое правовое пространство. Он отметил, что успех судебно-правовой реформы напрямую зависит от работы органов прокуратуры.

Президент добавил, что если в обществе установится законность, будет обеспечена надежная защита прав граждан, то реформа найдет поддержку у населения.

«Поэтому сейчас авторитет государственной власти и доверие народа напрямую зависимы от эффективности работы органов прокуратуры. Роль прокуратуры в укреплении позитивного отношения к государственной власти очень высока», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подробно остановился на новых функциях, которые возложены на органы прокуратуры в рамках новых кодексов и законов.

Президент особо отметил, что на данный момент страна находится на начальном этапе реализации судебно-правовой реформы, впереди предстоит еще много дел. Кроме того, отметил, что судебно-правовая реформа тесно связана с процессами цифровизации страны, добавив, что внедрение цифровизации в органах прокуратуры будет в приоритетном порядке.

Он подчеркнул, что непримиримая борьба с коррупцией всегда будет оставаться актуальным и приоритетным направлением.

Особо отметил, что в новых правовых условиях Генеральная прокуратура является главным координатором в борьбе с коррупцией.

Отметив огромную роль бизнеса в развитии экономики, президент призвал обеспечить эффективную защиту субъектов предпринимательства, не допускать безосновательных проверок и принимать жесткие меры в случае выявления подобных фактов.

Глава государства с признательностью отметил роль ветеранов органов прокуратуры в ее становлении, выразил им благодарность за долгую службу в обеспечении законности.

Напомним, журналисты десятков СМИ пытаются получить от аппарата президента комментарии в связи со скандалом вокруг контрабандной схемы вывода средств из страны. Комментариев до сих пор нет.