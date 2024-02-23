С Днем защитника Отечества кыргызстанцев поздравил президент

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

«Товарищи солдаты и офицеры! Уважаемые ветераны войны и Вооруженных сил! Дорогие кыргызстанцы!

Ежегодно в этот день мы отдаем дань уважения защитникам Отечества, высоко чтим их отвагу, прославляем наших отважных сыновей и дочерей, честно служащих во благо Родины, показывая пример подрастающему поколению. Этот праздник напоминает нам о нашем святом долге беречь Родину, доставшуюся нам в наследство от наших предков. Ведь защита Отечества — священная обязанность и благородная цель для каждого человека — истинного патриота.

Мужество и героизм старших поколений, выполнявших свой воинский долг, защищая Родину в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, в событиях в Баткене и других кровопролитных войнах, навсегда останутся в сердцах нашего народа. Наш долг, начиная со школьной скамьи, — помнить о подвигах героев, проливших кровь и отдавших свою жизнь за страну.

Отвагу воинов первых частей Красной армии, а также день ее образования наш народ продолжает чтить и по сей день, который ежегодно в постсоветском пространстве отмечался как день Советской армии и флота.

Мы помним наших предков, вставших как крепость на защиту Отечества, когда государство столкнулось с трудной ситуацией. Наш народ никогда не забудет имен отважных защитников, отдавших жизнь за Родину», — говорится в тексте.

По словам Садыра Жапарова, сегодня наша республика находится на твердом пути развития, повышается боевая подготовленность нашей армии. В то же время в нынешнюю эпоху глобализации мы все должны быть готовы к новым вызовам и нарастающим угрозам.

«Не только наши отважные мужчины защищают рубежи Отечества, но и наши милые женщины. У нас немало представительниц прекрасного пола, выбравших своей профессией защиту Родины, которые верны своей присяге и готовы к различным трудностям. Поэтому от чистого сердца поздравляю всех защитников Отечества с сегодняшним праздником! Выражаю им искренние слова благодарности за самоотверженную службу во благо нашей Родины!

Пусть у нас будет много сыновей и дочерей-патриотов, уважающих традиции и ценности своих предков, защищавших свою Родину как зеницу ока!

Пусть в нашем Кыргызстане всегда будет мир!» — подчеркнул глава государства.