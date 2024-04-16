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Общество

В 2023 году более 500 сотрудников прокуратуры получили дисциплинарные взыскания

В 2023 году шесть сотрудников прокуратуры привлечены к уголовной ответственности. 10 человек освобождены от должности. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству и правопорядку сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Согласно его отчету, в прошлом году более 500 сотрудников прокуратуры за недостаточную работу получили дисциплинарные взыскания. 167 прокуроров получили звания и награды.

Отметим, депутаты Жогорку Кенеша заслушивают ежегодный отчет Курманкула Зулушева о состоянии законности в КР в 2023 году и о проделанной органами прокуратуры работе по ее укреплению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291723/
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